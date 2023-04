Cris Morena tiene nueva ficción y en redes aseguran que se trata de un Spin Off de Floricienta

Cris Morena tiene una nueva ficción en agenda que ya generó revolución entre los seguidores de sus producciones.

Como ya se había adelantado, la productora eligió a Isabel Macedo para una nueva serie de la que no se tenía información. Ahora, Laura Ubfal contó cómo estará conformado el elenco y las figuras confirmadas.

La teoría de los seguidores de Cris Morena.

Tal como reveló la periodista, la ficción se llamará Margarita y contará con Graciela Stefani e Isabel Macedo (quienes interpretaron a las villanas Floricienta) junto a Mery del Cerro y Martin Seefeld. Además, el resto del elenco estará integrado por actores y actrices de "Otro mundo", la escuela para artistas de Cris Morena.

Graciela Stefani e Isabel Macedo interpretaron a las villanas Floricienta

Pero al lanzarse información, los seguidores de Cris Morena elaboraron la teoría de que Margarita podría ser un Spin Off de Floricienta, la exitosa serie que protagonizó Flor Bertotti.

Las comparaciones se da porque Margarita es el nombre que eligió Floricienta para una de sus hijas en la ficción, por lo que podría ser la historia de esta misma niña que, vaya casualidad, fue "robada" por Delfina, el personaje de Macedo en esa novela.

Floricienta, la exitosa serie de Cris Morena.

De acuerdo a lo que se publicó en la página de Instagram @lomaspopucom, una artista que formó parte del casting para la novela indicó que la trama de Margarita se basará en la historia de una joven fantasiosa y un poco torpe que no recuerda parte de su pasado.

La teoría de los seguidores de Cris Morena. @lomaspopucom

La pelea de Flor Bertotti y Cris Morena por Floricienta

A pesar de que la asperezas se limaron, Flor Bertotti y Cris Morena mantuvieron una distancia de años por Floricienta.

La productora se enojó con la actriz porque supuestamente le robó ideas para hacer Niní, la novela de Flor en Telefe que fue producida por Guido Kaczka en 2009.

“Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar, la verdad. Eso no nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris en una entrevista poco tiempo después de ganar el juicio por plagio que le inició a Flor.