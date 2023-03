Cris Morena avanza con la formación de muchosjóvenes en artes escénicas y mientras tanto pre produce la serie que en algún momento comenzará a grabar para plataformas, lo que marcará su regreso a la ficción, un rubro donde creó éxitos inolvidables.

Cris Morena junto a su nieto Franco.

La actriz habló con el diario El Pais de Uruguay y explicó: “Empecé a hacer mis series afuera, porque las plataformas me llevaron a México y entonces hice dos allí y estoy terminando una tercera ahora (Rebelde), también en México."

Rebelde Way fue uno de los grandes éxitos de Cris Morena.

Luego la productora continuó: "Y con mucha suerte y muchas ganas y con mucho del cielo y de la tierra voy a hacer una que les va a fascinar, que le tengo mucha fe, se me está explotando el corazón porque todavía no terminé de cerrar, es una serie para plataformas, para el mundo entero. Tiene que ver con la identidad y es con jóvenes nuevos, todos chicos nuevos”.

Además, Cris contó que le hubiera gustado ingresar al sistema de educación formal con su escuela de artes, pero fue imposible. “La educación formal ya no da más. Es algo que ya no existe, ni la palabra tiene sentido. Es muy complejo. De a poquito me fui metiendo ahora con todo esto del aprendizaje de alguna manera; al descubrir dones y apoyar las fortalezas y las debilidades de los chicos, creo que estoy acompañando mucho lo que es el aprendizaje real.".

Cris morena es actriz, compositora, modelo, presentadora de televisión, productora, empresaria y cazatalentos.

Para cerrar, y muy a su estilo, Cris Morena reflexionó: "Me parece que los seres humanos estamos acá para dejar huellas, para marcar algunos caminos por lo menos”.