Florencia Bertotti relató cómo fue su reconciliación con Cris Morena

Trabajaron mucho juntas, pero la relación entre Florencia Bertotti y Cris Morena se quebró a tal punto que en su momento la productora, creadora de "Chiquititas", entre otros éxitos, denunció que la actriz le robó de ideas de "Floricienta", otro producto de Morena, para la creación de "Niní", la serie que fue producida por "Flor" y su ex marido, Guido Kaczka en 2009. Ambas estuvieron años sin hablarse pero hoy están más cerca que nunca.

El tiempo pasó el agua corrió bajo el puente y cuando Florencia cumplió años Cris la saludo con un afectuoso mensaje que decía: "Feliz cumpleaños Flor, el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante , rodeada de familia, amor , sueños! Que sea así por siempre y mas!! Lo mejor para vos!".

Hoy con "Floricienta" de regresó a Telefe Bertotti habló con Juan Etchegoyen en radio Mitre y habló del tema: "Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente”.

Además afirmó: “Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15, 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión”, finalizó la actriz.