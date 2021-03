Se estrena la séptima temporada de Flash

La vida del hombre más veloz que jamás haya existido no es tan sencilla. No puede gastar su tiempo recorriendo el mundo a modo de turista, hacer los deberes del hogar en un par de minutos o montar una empresa que haga servicios de entrega en tiempo récord. Como si la ley de Murphy operara sobre él y cualquier otro superhéroe, una infinidad de fuerzas malignas, metahumanos malvados y mentes desquiciadas siempre hacen lo posible para que tipos como Barry Allen tengan que usar sus poderes y espíritu justiciero para salvar a la humanidad y a sus seres queridos. Warner Channel estrena la séptima temporada de The Flash, todos los jueves, a partir del 25 de marzo, a la medianoche.

Cuando Flash ha enfrentado a sus terribles enemigos solo una condición le ha hecho perder el control de la situación: el peligro para su amada Iris West. Durante la sexta temporada parecía que el romance perfecto llegaba a su final cuando una fría y calculadora Iris hacía tambalear los cimientos más fuertes del joven escarlata. Pero hacia el final de la entrega Barry Allen empezó a comprender que la mujer que estaba al frente de él era una impostora y que el amor de su vida podía estar en verdadero peligro.







Con la amenaza de Eva McCulloch descubierta y con Iris ubicada viviendo al interior del mirrorverse, los esfuerzos del team Flash se centraron en buscar la forma de rescatarla a ella y a las versiones de Kamila y Singh, también rehenes en este mundo alternativo.



Pero cuando el plan para derrotar a Eva parecía marchar por buen camino, la debilitada y peligrosa velocidad de Flash no fue suficiente para vencerla y ella logró su objetivo de matar a su exmarido y de instalarse como una víctima ante la sociedad.

La séptima entrega tendrá el desafío inmediato de recatar a Iris, lo que sin duda enfrentará al equipo contra Eva. Liberar a su esposa del mundo al interior del espejo será una prioridad para Barry, casi más que recuperar su ilimitada velocidad.



Las opciones podrían incluir que Flash entre al mirrorverso o que ayude desde afuera a las víctimas para que salgan por su cuenta, pero cualquier movimiento imprudente podría traer consecuencias. Pero antes será necesario conocer el paradero de Iris luego de que desapareciera al interior de su cautiverio. Sus descubrimientos y la similitud de síntomas que tuvo Eva cuando estaban juntas -dolor de cabeza, picazones y disonancia neuronal- podrían jugar un rol no esperado en su liberación.

The Flash es protagonizada por Grant Gustin (Barry Allen / Flash), Candice Patton (Iris), Danielle Panabaker (Caitlin / Frost), Carlos Valdés (Cisco), Tom Cavanagh (Wells), Jesse L. Martin (Joe) y Danielle Nicolet (Cecile).