Desde la cárcel, Elías Piccirillo habló sobre Jesica Cirio y se arrepintió del escándalo: "No pude protegerla"

El caso de Elías Piccirillo sigue provocando repercusiones en las redes sociales, y los usuarios no dudan en dar su opinión. Hace unas semanas, Jesica Cirio consiguió el divorcio del financista, lo que puso el punto final a su relación. Sin embargo, el nombre de la modelo sigue siendo parte de varios de los titulares con respecto a su expareja. Es por eso que él decidió romper el silencio desde la cárcel y se mostró arrepentido por todo lo ocurrido alrededor de ambos.

Las declaraciones de Elías Piccirillo sobre Jesica Cirio: "No pude protegerla"

Elías Piccirillo fue denunciado por una estafa piramidal de seis millones de dólares a Francisco Hauque, por un supuesto negocio fallido, y las acusaciones le cayeron encima. Hace semanas se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, desde donde ejecutó el divorcio con Jesica Cirio y es centro de rumores de diversos medios de comunicación. Sin embargo, y para terminar con los dichos, se comunicó con Mujeres Argentinas y se defendió de varias pruebas que salieron en su contra.

De esta manera, no pudo dejar hablar sobre el rol de Cirio durante todo este escándalo y decidió aclarar cómo está su relación con ella. La modelo fue foco de críticas, ya que algunos usuarios aseguraban que era parte de la estafa, mientras que aclaraba sobre la sorpresa que le había dado este suceso. Es así que el financista aseguró que el matrimonio con ella solo le dio a la situación una mayor exposición, dado que es una persona pública. Pero la alejó de todos los problemas y reconoció: “Tenés mayor mirada de todos lados pero acá hay quizás una envidia o una animosidad de parte de las personas. La verdad es que Jesica es una persona excelente. No la conocen y quien la conoce puede dar fe de eso”.

Elías Piccirillo desmintió la visita de la modelo a Ezeiza y aseguró que el divorcio se dio en buenos términos. “No la cuidé, en ese punto no la pude proteger. Y por cuestiones personales, privadas, decidimos terminar la relación”, expresó. Finalmente, cerró sus declaraciones sobre Jesica: "Ella no tiene absolutamente nada que ver y es totalmente ajena a esta situación que le ha generado un daño, por supuesto, importante".

Las polémicas alrededor de Elías Piccirillo siguen creciendo, pero él decidió mantener alejada a Jesica Cirio de todas sus acusaciones. Por su parte, la modelo se refirió al financista al momento de terminar su relación, y luego mantuvo el silencio y la distancia de la problemática. En sus redes sociales, eliminó todas las fotografías que tenía con él y se dedica solamente a compartir sus trabajos y el crecimiento de su hija.

