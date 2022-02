El Brujito Maya fue como Embajador de la Paz a “La Hora Exacta”

El Brujito Maya pasó por La Hora Exacta, el programa conducido por Tete Coustarot y Boy Olmi por Canal 9, en un programa especial dedicado a la paz, con imágenes del legendario John Lennon.

Desde hace años nuestro Brujito viene realizando acciones por la paz, desde su primer libro “La Constitución del Amor” con prólogo de Marilina Ross publicado en 1996 por Planeta. Tanto Boy Olmi como el Brujito Maya fueron nombrados Embajadores de Paz en el Senado de la Nación Argentina, junto a otras figuras de la Cultura como Ismael Cala, el Deporte, las Ciencias y la Educación, en reconocimiento a su trabajo por la paz.

“No puede haber paz en el mundo, si no hay paz en nuestro corazón. La paz empieza en el individuo y la suma de individuos viviendo en paz con ellos mismos, crean una sociedad viviendo en paz y armonía”, expresó el Brujito.

“¿Cuándo perdemos la paz? Cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, cuando no se cumplen nuestras expectativas. Cuando no logramos cubrir nuestras necesidades básicas: una vivienda, alimento, abrigo. Cuando nuestros intereses entran en conflicto con los intereses de otra persona, grupo, nación. No puede existir la paz en una sociedad donde hay desigualdad. ¡Es tan fácil perder la paz y el equilibrio! Conservar la paz en el medio de la tormenta, ese es nuestro gran desafío”.

El 15 de Abril de 1935 en la Casa Blanca, veintiún países de América: aceptaron por unanimidad este símbolo, a través del Acuerdo de Paz o Pacto Roerich. En el año 2012, Mil Milenios de Paz, propuso a través de ambas Cámaras legislativas, que Argentina asumiera un mayor compromiso con la Paz, solicitud plasmada en la Ley Nacional 26.819, que declara cada 21 de septiembre, como Día Internacional de la Paz. Autoriza a izar la Bandera de la Paz, en los edificios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional, a su vez solicita a las universidades nacionales y las escuelas, de gestión pública o privada, de cualquier nivel educativo, procuren incorporar la temática de promoción de la paz en su quehacer docente.

El significado de la Bandera de la Paz

El diseño de la Bandera de la Paz, creada por Nicolas Roerich, esta presente en todas las culturas desde hace más de 9.000 años, en el catolicismo se la encuentra en imágenes y catedrales de todo el mundo. Para los Tibetanos, es sinónimo de luz, disuelve la oscuridad. En la India es conocido como “Chintamani” o símbolo de la felicidad, para ellos cuando se logra la Paz interior, es cuando podemos ser verdaderamente felices. Y para la cultura Maya, el símbolo significa: “Hincan – Inkaten – Uchagen” que significa: “Quiero, puedo y lo hago”. la Bandera de la Paz, promueve en sus aspectos fundamentales el diálogo, propicia valores actitudes y conductas deseables y necesarias para el pleno desarrollo personal y social de los pueblos . Une, en la diversidad, a toda la humanidad, auspiciando el respeto a todas las creencias.

El Brujito Maya fue como Embajador de la Paz a “La Hora Exacta”