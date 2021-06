El club de las divorciadas: así fue el debut de Laurita Fernández en El Trece

Laurita Fernández debutó este lunes con El club de las divorciadas, el nuevo talk show de El Trece.

La conductora presentó su nuevo ciclo en compañía de Alessandra Rampolla (sexóloga), Gabiel Cartañá (psicólogo), Viviana Koffman (abogada) y Dr. Marcelo Ceberio (especialista en temas de pareja y familia).

El objetivo principal del programa además de brindarles contención psicológica-legal, es acompañarlas durante todo el proceso de sanación.

La conmovedora historia de Magalí Mora en El club de las divorciadas

En esta primera emisión, Laurita Fernández presentó la historia de la modelo Magalí Mora quien se animó a contar su historia. La morocha confirmó que está embarazada de cuatro meses y medio y que su ex pareja no quiere hacerse cargo de la paternidad.

"Recién se están enterando de mi embarazo de cuatro meses y medio", contó Mora, quien mantuvo una relación con Leo Fariña en el pasado.

Según su relato, el papá del bebé en camino no quiso hacerse cargo de su hijo y hasta le ofreció dinero para abortar. "Fue una relación tóxica, de un año. Quedé embarazada en enero pero me enteré en marzo", reveló la morocha.

"Me enteré cuando estaba separada de él. Teníamos altibajos. Hacía diez días que ya no hablábamos. Lo llamé para contarle, me hice cuatro test de embarazos diferentes. Él no lo quería asimilar. Intentó manipularme para no tenerlo", disparó.

"Me dijo que lo tenga yo sola, me dijo que era una hija de p... me empezó a manipular, me dijo que si yo lo amaba lo tenía que abortar", reveló.

AM