El Cone de Gran Hermano ya no soporta a su novia Coti: ''Me cansé y no doy más''

¿Amor o estrategia?, es la pregunta que siempre se hace el público de Gran Hermano, respecto a una de las primeras parejas que se formaron en la casa más famosa, Coti y el Cone, que al principio la correntina se acercó por puro juego, pero cuando pasaban los días, se fueron haciendo más unidos hasta no separarse más.

Pasaron ya casi dos meses del reality, y esta alianza que combinó amor y estrategia, parece llegar a su fin ya que los celos, caprichos y planteos de la correntina, lo están afectado desde hace tiempo, aunque por su parte tuvo mucha paciencia, está a punto de explotar. Al menos, así se lo contó a Maxi, uno de sus amigos dentro de la casa.

‘’No… no doy más. No doy más, qué querés que te diga’’, expresó el cordobés y continuo: ‘’No.. me cansé de las pende… Hace dos meses que me vengo aguantando cosas… capaz que ella de mí también porque no puedo más. No me deja ser, no puedo ni hablar que todo le afecta, pesado todo’’.

En el mar de confesiones, Maxi le aconsejó al Cone que al estar nominada su novia, aprovechará el mayor tiempo posible con ella, ya que basado en su experiencia, después iba a sufrir si le tocaba irse. Sin embargo, el participante ya no pudo más y sacó todo lo que venía soportando desde hace tiempo. ¿Sera el fin de la relación?