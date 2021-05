El desgarrador relato de Karina Gao: embarazada, con coronavirus y en coma

La cocinera Karina Gao, que integra el "Flor de Equipo", conducido por Flor Peña, en Telefe, atravesó el momento más difícil de su vida cuando, transitando los últimos meses de su embarazo, contrajo coronavirus y estuvo en coma. Su vida corrió peligro pero el final fue feliz.

En TV Nostra, que conduce Jorge Rial, presentaron el tema recordando cuando Flor Peña anunciaba la gravedad del estado de salud de Karina.

Luego, otra imagen, mostraba a la cocinera con sus hijos y finalmente Karina, ya recuperada, hablando con sus compañeros de programa: "Es el gran milagro de mi vida, está impecable y no le afectó absolutamente en nada" y presentó al pequeño que tenía en sus brazos.

En diálogo con Jorge Rial y su equipo, la cocinera contó su dramática experiencia: "En el momento de dormir fueron los peores 15 minutos de mi vida. Todavía estoy haciendo terapia para procesarlo porque uno a esta edad no piensa en la muerte. yo pensaba que me iba a agarrar pero leve, soy sana y si bien me cuidé siempre pensé que podía ser asintomático", comenzó su relato.

"Cuando me dijeron que me tenían que intubar fue como un flashback de que chau, listo se acabó mi vida", recordó.

Karina Gao conmovió a Jorge Rial con su relato.

"No salen todos de eso. Me imaginé lo peor y me despedí de mi marido, de mis hijos hice un video que todavía no me animé a mirar porque es muy duro. Le dije casate de nuevo, sé feliz", y reflexionó: "Somos jóvenes y quiero que sea feliz. Es lo mejor que uno le puede desear a alguien que uno ama. ¡Pero ahora no!" .

Kari dijo que conoce mucho a su marido y por eso pensó: "Él es alguien que se va a aferrar así toda la vida y yo no quiero que se quede solo. En la vida hay un montón de posibilidades".

Karina Gao junto a su marido.

En el mensaje, también estaba incluidos sus hijos a quienes también se refirió: "A mis hijos les pedí perdón por no poder cuidarlos y no poder estar en los momentos importantes y tienen la suerte de tener el papa que tienen, porque mi marido es excelentísimo papá súper presente, y que los quería muchísimo y los iba a cuidar desde el otro lado", finalizó.

LP