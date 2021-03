El video de Karina Gao tras recibir el alta luego de vencer al coronavirus

Karina Gao, la cocinera de Flor de equipo viene librando una gran batalla contra el coronavirus. Embarazada de seis meses, la chef debió ser internada de urgencia y fue inducida a un coma farmacológico debido a fallas en su sistema respiratorio el pasado 5 de febrero.

Hoy, la feliz noticia es que después de despertar del coma y de dar sus primeros pasos por la clínica, recibió el alta definitiva. Fue justamente en el ciclo de Flor Peña donde mostraron una emotiva imagen en la que Karina posa junto a su esposo y sus hijos mellizos, de seis años en su casa finalmente.

“¡Karina volvió a su casa! Ahí está la fotito de Kari en su casa con sus mellis. La verdad que después de todo este tiempo en el sanatorio, donde estuvo tan complicada y no sabíamos qué podía pasar, verla ahora volver a su casa… ¡Qué fuerza esa mujer! ¡Qué fuerza!”, dijo Flor muy emocionada con la situación.

Luego, fue la cocinera quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo video en donde muestra su camino hacia la recuperación. "Hoy exactamente 30 días de internación , y para mi sorpresa hoy es el mismísimo día de mi alta!! ( bueno estrictamente hablando paso ahora a hospitalización domiciliaria... pero yaaa es otraaaaaa cosa!)", comenzó en el texto que acompañó la publicación.

"Estoy profundamente agradecida con el equipo medico de @sanatoriootamendi que me han salvado literal la vida y a todos los personales de la salud que me han cuidado tanto durante estos 30 dias! Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos profesionales con la mejor calidez humano. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. Gracias gracias gracias!", agregó.



Por otro lado, habló de sus sensaciones al transitar el Covi-19: "Este virus es solitario, te aísla, te aleja de tus seres queridos, te aísla del mundo, pero nada de eso impidió que pueda recibir las energía positivas, rezos, y amor que he recibido de todos!! y lo recibí cada uno de lo que mandaron, gracias a ellos me desperté sintiendo amada".

"Hemos ganado esta batalla pero aun no la guerra. a no bajar los brazos! A seguir cuidándose! #cuidense", se despidió.



Los primeros pasos de Karina Gao tras despertar del coma farmacológico

Doce días después de ser internada en el sanatorio Otamendi, Karina Gao fue despertada del coma farmacológico y fue recuperando de a poco todas sus funciones, entre ellas, dar sus primeros pasos.

"Estoy con poca conectividad porque me agarra ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina.... un cocktail es de emociones con la hormona del embarazo se hizo un rejunte interesante pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. :) si empezamos a rehabilitación muscular!!!", señaló la cocinera.

"El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes!!! gracias infinita a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras....si no hubiera sido por ustedes... :) me atesoro todo esto en el corazón. soy realmente muy afortunada de tenerlos!!!!", agregó contenta por su gran avance.