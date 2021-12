Sebastián Domenech, periodista de TN, contó detalles del dramático momento familiar que atraviesa por no poder encontrarse con sus hijos de 11 años.

El periodista aseguró que su ex mujer lo denunció hace seis años por maltrato infantil y, desde entonces, no puede ver a sus hijos. “Decía que le había pegado a uno de mis hijos. Se comprobó que era falsa. Cuando hay una acusación así, la justicia de familia activa protocolos y restricciones y ahora, la cautelar sigue vigente seis años después”, contó Domenech.

El dramático relato de Sebastián Domenech: hace seis años que no ve a sus hijos

Sebastián Domenech aseguró que dudó en visibilizar el problema en los medios pero que confía que puede ayudar a solucionar su drama. “Hablo porque crucé el límite, estoy cansado, peor no puedo estar y no me importa nada”, dijo en Teleshow.

Cuándo fue la última vez que Sebastián Domenech vio a sus hijos

Sebastián Domenech, que tiene otra hija con su actual pareja, contó también que logró ver a sus hijos hace dos años atrás.

“Desde la denuncia hasta hace dos años las veces que los vi fueron en ese contexto, sin saludo, sin abrazo, sin nada, los nenes no me hablan porque están ahí con la madre, no es que yo los vi y nos abrazamos y jugamos dos minutos”, reveló.

Los intentos de Domenech por ver a sus niños lo llevó a incluir al colegio en este conflicto. “Les compré zapatillas, cuando dejo los paquetes una maestra. Les dijo a los chicos ‘qué lindo, yo era amiga de su papá', ellos se lo contaron a su mamá y al día siguiente se armó un escándalo porque una maestra les había hablado de mí”, agregó.