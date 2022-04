El hotel de los famosos: Chanchi Estévez abandonó el programa

La historia de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en El hotel de los famosos despertó el interés de los seguidores del reality.

La ex pareja tuvo su reencuentro en el ciclo de El Trece después de varios años de noviazgo y hasta tuvieron su emotiva boda para las cámaras. Pero nada es lo que parece entre ellos y, después del idilio, llegaron los reclamos para ellos.

Sabrina Carballo acusó a Chanchi Estévez de alentar a su eliminación y hablar mal de ella para que sus compañeros la voten. "Me parecés un niño de 4 años, lo que te diga bancatela, hablalo, tratá de mejorar y enfrentalo. A mí me mandaron al duelo de la H y fue justo después de casarme con vos; seguro fuiste vos el que picoteó para que me voten", dijo la actriz en una de las últimas emisiones de El hotel de los famosos.

"Sos una máquina de hablar boludeces querida. Sos una pesada. Todo el tiempo hablando, todo el día hablás. ¿Quién te creés que sos? Dios mío, esta piba", siguió Chanchi Estévez y terminó con su paso por el certamen con una determinante decisión.

Tras este escándalo, Chanchi Estévez decidió abandonar El hotel de los famosos.

