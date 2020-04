El mal momento de Mariana Brey: "Creí que se me prendía fuego la casa"

Mariana Brey contó el susto que atravesó anoche cuando creyó que su casa se incendiaba.

"No sé para qué volví. Yo creí que se me prendía fuego la casa. Cuando hay cortocircuitos, yo no entiendo de electricidad, pero cambia la tensión de la casa. Se prendían y se apagaban las luces solas. O vive alguien con nosotros o pasa algo serio", narró Mariana notablemente asustada.

Acto seguido contó:"estuvimos dos horas tratando de ver qué era. Prendíamos la pava eléctrica y se cortaba. Prendíamos la tele y se cortaba. Prendías el horno y también. Es una casa que tiene todo eléctrico".

"Empezó a salir humo de la tele. Estábamos viendo un programa que hablaba del coronavirus. Empezó a salir humo. Aunque yo veía el fuego. Y estamos sin luz desde ayer", finalizó.