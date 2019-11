Flor Vigna enfrentó rumores de infidelidad y Mati Napp tuvo una curiosa reacción

Flor Vigna fue envuelta en una nueva polémica cuando Ángel de Brito confesó en Los ángeles de la mañana que le habría sido infiel a Mati Napp con Nico Occhiato.

"Flor Vigna y Mati Napp volvieron de Punta del Este, ella se habría encontrado con Nico Occhiato una vez", contó el periodista en su programa.

Lo cierto es que, después de este rumor, la bailarina debió enfrentar las versiones y la pregunta punzante del jurado, con el coach observando la escena. "Les quiero preguntar a Flor y Nico, ya que los tengo acá, por un rumor fuerte que sonó en estos días sobre que habrían vuelto", dijo Ángel en la emisión del viernes del Bailando, antes de la sentencia.

"Recién nos estamos viendo acá y lamentablemente hasta incluso nos evitamos por más que nos tenemos aprecio, porque no podemos ni hablar casi", dijo Vigna y agregó: "No, lo mío con Mati tiene que ver con nosotros. Con Nico estamos bien pero estamos distantes, no tiene nada que ver".

Luego de esta aclaración, fue Marcelo Tinelli quien quiso indagar sobre la cuestión y le preguntó a Napp porque se habría querido ir del piso cuando De Brito hizo esa picante pregunta. "Me incomoda la situación", aclaró Napp sin dar mayores detalles.

¡Mirá el video!