Fuerte descargo de Nai Awada contra Karina Mazzocco: "Jamás me sentí tan mal"

Nai Awada fue una de las figuras invitadas a A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América.

Pero su visita trajo polémica y la sobrina de Juliana Awada no pudo salir al aire por problemas con la producción. Según reveló la bailarina, la hicieron esperar mucho tiempo fuera de aire sin darle explicaciones ni atenderla.

"Trabajé muchísimo en América pero hacerme esperar una hora con situación de pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto", dijo en sus redes sociales.

Nai Awada abandonó el piso de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.

Nai Awada logró sentarse en el piso pero decidió levantarse e irse cuando notó "destrato" por parte de la conductora y sus panelistas. "Me hicieron esperar afuera sin ofrecerme ni un vaso de agua y empecé a consultar cuándo venía yo ya que me habían apurado para llegara puntual", detalló en su Instagram.

" Esperé una hora y cuando me microfonearon y me sentaron en piso sin barbijo comenzaron con OTRO TEMA... Sin siquiera decirme, jamás me sentí tan mal", reveló.

AM