Gran Hermano: Acusaron a Romina de hacer trampa en la prueba del líder de la semana

Romina de Gran Hermano 2022 se convirtió en una de las favoritas del público para ser candidata como ganadora del reality que revoluciona al país. A casi un mes de la final, los participantes se encuentran inquietos y ansiosos, por lo que las estrategias y el verdadero juego podrían comenzar a verse de a poco.

Uno de los momentos más importantes y complicados de la semana en Gran Hermano 2022, es la prueba del líder, quién se consagra ganador, automáticamente asume la inmunidad de no ser votado por sus compañeros.

Lucila ''La Tora'' de Gran Hermano 2022

La final de la prueba se debatió entre Romina y La Tora que terminó con acusaciones y reclamos, ya que para esta ocasión consistía en equilibro y estrategia y las jugadoras debían caminar en una barra que descansaba sobre otra mucho más elevada, en ella debían colar una hilera de cubos, uno encima del otro y luego levantarlos, pero siempre manteniendo el equilibro. Sin embargo, de cara a la definición se vivió una situación que el publicó fanático del reality no dejo pasar.

Romina de Gran Hermano 2022

Las redes estallaron al notar que Romina durante los minutos final, aprovechó para sacar ventana cuando a Lucila ‘’La Tora’’ se le derrumbó todo y la ex diputada se quedó congelada hasta que terminará el juego. Cabe recordar, que se suponía que las jugadoras no podían quedarse quietas mientras el juego no terminará.

Claramente, La Tora notó lo que sucedió y molesta con su compañera expresó: ''No sabía que se podía quedar quieta sin moverse", haciendo notar su enojo.

D.M