Alexis El Conejo Quiroga era uno de los integrantes más queridos dentro de la casa de Gran Hermano aunque su historia familiar es poco conocida.

Norma, mamá del reciente eliminado del reality, habló sobre el doloroso pasado del joven, quien está en pareja con Coti Romero. “Nosotros tuvimos varias perdidas en nuestra vida, en lo personal tuve una muy fuerte. Hace unos años, perdí a mi hermano y a mi sobrino viajando en un vehículo”, dijo la mujer en El Show de Ulises Jaitt, ciclo que se emite por Radio XLFM.

El Conejo junto a su familia

La mamá de El Cone dio detalles de este pasado oscuro y de este inolvidable momento. “Volvíamos de Buenos Aires, mi hermano, mi mamá, mi sobrino, mi cuñada y yo. Nos agarró la lluvia, mi hermano conducía y no pudo sostener el vehículo. Subió contra el guardarraíl, se quebró y se incrustó en el auto. Murieron mi hermano de 50 y mi sobrino de 9″, agregó.

El Conejo junto a su mamá.

Qué dijo la mamá de El Conejo sobre su relación con Coti Romero

La relación entre Coti Romero y El Conejo sigue afuera de la casa de Gran Hermano y todo apunta a que la parejita seguirá adelante, a pesar de las cámaras.

Sobre su nueva "nuera", Norma también tuvo su opinión y dio su veredicto sobre la correntina. "No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina. La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de como es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco", disparó.

"No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis esta bien", agregó.

Coti Romero y Cone.