Gran Hermano: Coti y el Conejo se habrían separado tras una fuerte discusión

Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga se convirtieron en una de las parejitas más estables de Gran Hermano, sin embargo, eso parece que se acabó y la dupla decidió tomar caminos separados.

Según informó Radio Mitre, Coti y el Conejo habrían decidido terminar su vínculo que duró por tres meses en la casa y solo algunos días fuera de ella.

De acuerdo a lo informado por el portal mencionado, la pareja se habría llevado muy mal durante los días que estuvieron conviviendo en un hotel porteño y mantuvieron distintas discusiones.

Es por eso que ella decidió irse del lugar en donde estaban viviendo juntos y se instaló en una casa familiar por el tiempo que le tocará quedarse en Buenos Aires.

Gran Hermano: Alexis "El Conejo" explicó el porqué no defendió a Coti de Alfa

A su salida de Gran Hermano, El Conejo mantuvo una charla con Robertito Funes en donde le consultó por un episodio que Coti vivió con Alfa.

"¿Por qué no saltaste?", repreguntó el conductor a El Conejo. "Le conocía un poco el humor a Alfa y como yo no veía tan dolida o impactada a Coti, no tomé dimensión, realmente, de lo que estaba haciendo", aclaró el ex Gran Hermano.

"Yo lo tenía de espaldas (a Alfa) y él estaba ya con la rodilla baja, que, supuestamente, fue la rodilla y no el desodorante... Cuando se arma el tumulto grande, que salta La Tora, saltan todo, ahí tomo dimensión", subrayó Alexis "El Conejo".

"Hablé con Coti, le pedí disculpas y me dijo: 'No te preocupes que a mí no me influyó mucho', de todas formas te pido disculpas porque debí saltar en el momento", explicó el exparticipante que recién salió el domingo pasado del juego. El cordobés aclaró que si esa situación la volviera a vivir, no dudaría en dudaría la expulsión de Alfa de la casa del reality.