¡Fin de semana en casa! Estas son las series que no te podés perder

Sábado 15 de mayo

"Alienígenas ancestrales", 21:50 hs HISTORY Junto al equipo de expertos de “Alienígenas Ancestrales” liderado por Giorgio A. Tsoukalos, William Shatner explora los orígenes de la humanidad, los descubrimientos arqueológicos y astronómicos más impactantes y revolucionarios para demostrar que no estamos solos en el universo.

"Sonidos y fantasmas" HISTORY Cámaras del gobierno estadounidense captan un objeto volador. ¿Podría probar la existencia de tecnología alienígena? ¿Acaso un extraño sonido que viaja a través de 8 mil kilómetros podría probar que el prehistórico Megalodón aún existe? ¿Y qué hay del fantasma que flota sobre el Lago Superior?

"No confíes en nadie" 22:00hs A&E. Una mujer despierta junto a un hombre que no conoce, pero que resulta ser su esposo. Tras un accidente ella perdió la memoria de corto plazo y junto a un doctor intentará descifrar qué fue lo que le sucedió. Poco a poco, comenzará a descubrir la verdad de lo que pasó realmente. ¿Le gustará?

"La entrenadora equivocada" LIFETIME .Cuando Jon y su hija Hanna se mudan de Chicago a California para comenzar una nueva vida después del fallecimiento de la madre de Hanna, están encantados cuando la entrenadora de porristas en jefe, la Sra. Burke, invita a Hanna a unirse al equipo. Cuando la nueva entrenadora, Devan, ofrece lecciones privadas de porristas, resulta que está interesada en más que ayudar a Hanna: ha puesto su mirada en Jon y no se detendrá ante nada para obtener lo que quiere.

"Una guerra brillante" 22:00 hs. HBO Benedict Cumberbatch y Michael Shannon reviven la disputa de Thomas Edison y George Westinghouse sobre la distribución de electricidad.

"The Real Housewives of New York City" NETFLIX ¡Caras nuevas! Sonja y Jennifer se suman al desfile de compromisos familiares, ambiciones profesionales y eventos sociales de estas fabulosas amas de casa en Nueva York. Regresan las amas de casa de la Gran Manzana con otra temporada, en la que dirán adiós a la nueva mami, Bethenny Frankel, y hola a la experta en spa, Cindy Barshop.

"Kuroko no basquet" NETFLIX Kuroko, Kagami y el resto del equipo se enfrentan a los contrincantes más difíciles de la región con un solo objetivo en mente: ganar el torneo de invierno.

Domingo 16 de mayo

"Planeando un gran negocio" HISTORY La tienda no para de recibir tesoros, y esta vez Rick y el equipo podrán comprar una prueba de sonido del megahit "Hotel California" de The Eagles, un modelo de la maquina voladora de Leonardo da Vinci, y planos originales del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright"

"El perfecto hombre equivocado" LIFETIME Jessica regresa a casa después de la universidad y descubre que su madre soltera, Tracy, tiene un nuevo novio, Paul, que también se muda. Mientras trabaja en un restaurante propiedad de la mejor amiga de su madre, Sandra, Jessica ve a Paul peleando con otra mujer e inmediatamente solicita la ayuda de Sandra y Hal, quienes sospechan algo muy extraño. Cuando Jessica descubre que Paul no es quien parece, se propone demostrarlo.

"Un poco de historia" HISTORY En el Nueva York rural, Mike y Frank descubren un viejo molino lleno de maravillas arquitectónicas, ¿podrán comprar algo de ese lugar Y más adelante se cruzan con una vieja granja de 1890 que también contiene algunos tesoros a la venta

"The Nevers" HBO 22:00hs. En los últimos años del reinado de la reina Victoria, Londres registra la presencia de los Touched (Tocados): personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades inusuales, algunas encantadoras, otras muy perturbadoras. Entre ellas están Amalia True (Laura Donnelly), una misteriosa e impulsiva viuda, y Penance Adair (Ann Skelly), una joven y brillante inventora. Son las líderes de ese nuevo grupo, creando una casa para los Touched, mientras enfrentan prácticamente a todas las fuerzas, haciendo espacio a aquellos para quienes la historia, como la conocemos, no tiene lugar

"Comienza el juego" 00:00hs TNT. En el año 2045, Wade Watts busca evadir su realidad en OASIS, un videojuego de realidad virtual creado por James Halliday. Cuando Halliday muere, los jugadores deben descubrir la clave de un rompecabezas diabólico que el hombre ha ideado. El ganador se lleva su invaluable fortuna. Para ganar la disputa, Watts tendrá que abandonar su existencia virtual para ceder a una vida de amor y realidad de la que siempre ha intentado escapar.

"Terminator: El juicio final" NETFLIX .Un nuevo y despiadado androide llega del futuro para asesinar al joven John Connor, pero también llega un Terminator reprogramado para protegerlo.

"The Nevers" 22:00 hs HBO y HBO GO. La Londres de la era victoriana queda profundamente conmocionada por un fenómeno sobrenatural que da a determinadas personas, sobre todo a mujeres, habilidades inusuales, que van desde encantadoras a perturbadoras. Pero independientemente del tipo de esas habilidades, todos los que pasan a formar parte de ese grupo corren serios peligros. Amalia True (Laura Donnelly), una viuda misteriosa e impulsiva, y Penance Adair (Ann Skelly), una joven y brillante inventora, deben proteger y dar refugio a esos “huérfanos” talentosos. Para ello, tendrán que enfrentar fuerzas brutales decididas a aniquilar a su especie.