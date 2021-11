La China Suárez hablará del escándalo con Wanda Nara e Icardi: dónde y cuándo dará una entrevista

La China Suárez se reunió con Alejandro Fantino la semana anterior y los motivos de este encuentro salieron a la luz.

La actriz de 29 años mantuvo una cita con el conductor y los motivos se revelaron el lunes por la mañana en LAM. “Es un tema de trabajo. Se siguen en las redes sociales, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista. El encuentro con Alejandro Fantino tiene que ver con esta situación”, contó Pía Shaw en El espectador.

Pero después de estos datos, Yanina Latorre confirmó cuáles son los motivos de este encuentro. "Es un ciclo de entrevistas que Fantino realizará para Star Plus, la plataforma desde donde se emite la serie que protagoniza con Benjamín Vicuña.

La China Suárez dará una exclusiva entrevista con Alejandro Fantino.

“Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”, acotó Ángel de Brito.

De acuerdo a esta información, la China Suárez es la primera figura de este ciclo de notas pero aún no se reveló cuándo saldrá al aire. "Lo van a decir sobre la fecha para generar impacto", contó Yanina.

La China Suárez protagoniza Terapia Alternativa con Benjamín Vicuña.

El comunicado de la China Suárez en medio del escándalo con Icardi

La primera y única vez que la China Suárez habló sobre su vínculo con Mauro Icardi fue hace varias semanas mediante un contundente descargo en Instagram.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo por mi cabeza desde hace tiempo, donde el peso de cómo se juzga a mí es absolutamente asimétrico", fue parte de su cuestionada defensa.

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, continuó la China Suárez.