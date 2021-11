El pasado domingo se llevaron a cabo las Elecciones 2021 en Argentina, y la China Suárez compartió fotos en sus redes sociales, disfrutando del calor y la pileta. En el día de hoy, la actriz publicó un tierno video en el que se ve a Amancio Vicuña caminando a la luz del día.

La China Suárez compartió un video de Amancio Vicuña caminando

Hace una semana, la ex Teen Ángel publicó un tierno video en el que el hijo de Benjamín Vicuña dijo “mamá” por primera vez.

Con la canción “You are the sunshine of my life” de Stevie Wonder, la China publicó un tierno video en el que su hijo camina en un día soleado por la casa.

Con el chupete en la boca, Amancio, vestido con una camisa blanca y jeans, disfruta de sus primeros pasos.

Se filtró el apodo que tiene la China Suárez en el mundo de las botineras españolas:

La historia del triángulo amoroso de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no tardó en llegar a los oídos de las esposas de algunos jugadores del fútbol español. Al saber del WandaGate las mujeres prendieron sus alamar ya que la actriz estuvo instalada en Madrid durante gran parte del escándalo. A pocos días de su vuelta al viejo continente, las compañeras de los deportistas la bautizaron con un particular apodo a la ex de Benjamín Vicuña.

"Las mujeres de los jugadores de fútbol en España estaban ardiendo", contó Paula Varela en Intrusos. Con información precisa, la periodista aseguró que a Suárez la apodaron como "el terror de los maridos".

"Todas les preguntaban a sus maridos '¿vos no chateaste con la China Suárez?'. No la quieren cerca. Es el terror de los maridos", cerró.

