La furia de Sol Pérez luego de que la compararan con Romina Malaspina

Ayer, miércoles, Romina Malaspina dejó sin palabras al público de Canal 26 al conducir el noticiero con un top con transparencias que dejó ver su preciosa figura. Su look fue comentado en todas las redes sociales y hasta el video de ella con su sexy atuendo recorrió los grupos de WhatsApp. Ahora, horas más tarde ardería Troya. Luego de que un usuario de Twitter la comparara con Sol Pérez, también conductora de la misma señal, ella respondió con un arsenal de tweets.

Cuando un seguidor comentó “Sol Pérez es compañera en el mismo informativo, por ahí va el perfil”, ella respondió furiosa: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”.

Mas tarde fue por más: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, escribió y concluyó el tema de forma determinante: "Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”

Mirá los tweets de Sol...

Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos 😘 — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020