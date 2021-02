La hermana de Rodrigo Noya apareció en televisión y revolucionó las redes

Agustina y Rodrigo Noya fueron la dupla más tierna en Agrandadytos, el clásico programa infantil que conducía Dady Brieva en los 90.

Las conversaciones y sketchs de los pequeños provocaron una verdadera revolución, además de impulsar la carrera como actor del pequeño.

Pero Agustina, la menor de la dupla, eligió mantener un perfil más bajo hasta que este jueves por la noche participó de Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka.

Aunque quiso pasar desapercibida, el conductor la reconoció y mandó al frente. “Te veo cara conocida. ¿No me digas que sos vos? Ah no, querías pasar desapercibida. No te puedo creer. Tenés la misma cara. Decile a Hernán Drago quién sos”, comentó Guido.

La joven asumió que era ella y contó un poco sobre su vida, alejada de las cámaras. “Estoy viviendo en Nueva Palmira, Uruguay. Me fui porque me puse de novia con José. Vine a Buenos Aires a ver a mi familia”, explicó Agustina Noya.

¡Mirá el video!