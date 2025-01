Marta Fort, hija del icónico y recordado Ricardo Fort, sigue sorprendiendo con su vida llena de lujos y excentricidades. Aunque tanto ella como su hermano mellizo, Felipe Fort, han sido protagonistas en las redes sociales por su estilo de vida extravagante, esta vez, la rubia dio un paso más y apostó al amor. Según revelaron en LAM, la influencer y la modelo estaría viviendo un apasionado romance con Matías Frugoni, un joven empresario millonario.

Marta Fort y Matías Frugoni

Una vida de lujos y una nueva historia de amor, Marta Fort y Matías Frugoni

Marta, fanática de la moda y los viajes, había mantenido su vida amorosa fura del ojo público hasta ahora. Sin embargo, todo cambio con la llegada de Matías Frogoni, quien logró conquistarla hace cuatro meses y medio.

Según los detalles revelados, Matías proviene de una familia de empresarios y se dedica al negocio automotriz. La relación, que comenzó en el gimnasio, ya dejó de ser un secreto, y la pareja no duda en mostrarse en público.

Pepe Ochoa, periodista de LAM, contó que este es el primer novio conocido de Marta y que su vinculo con Matías parece ir viento en popa. “Están hace cuatro meses, se conocieron en el gimnasio, él le arrastraba el ala, ella un día le dice ‘salimos a tomar algo’. Se engancharon. Están súper de novios, estuvieron en Punta del Este juntos”, detalló el periodista,

El último sábado, la pareja fue vista cenando en un exclusivo restaurante donde, según testigos, Matías no podía dejar de mirar a Marta “súper embobado”. Aunque todavía no oficializaron su relación en redes sociales, los rumores sobre este romance han captado la atención de los seguidores de Marta, quienes no dejan de comentar sobre la buena conexión que parece haber entre ellos.

Marta Fort

Marta Fort, quien recientemente tomó una decisión clave sobre su futuro en la empresa de chocolates de su familia, ahora parece enfocada en disfrutar tanto de su vida profesional como personal. Con este nuevo romance con Matías Frugoni, queda claro que la hija de “El comandante” está viviendo uno de sus momentos más felices y plenos.

N.L