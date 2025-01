La vida de Pampita es de gran interés debido a su gran popularidad y el cariño que cosecha en el público, por ello, sus declaraciones son de gran interés. Recientemente, la modelo brindó una entrevista a su gran amiga, Barbie Simons. donde abrió su corazón y contó los motivos por los que desea volver a convertirse en madre.

Pampita contó por qué quiere ser madre nuevamente

Desde que ganó popularidad en los medios de comunicación, Pampita contó que deseaba tener una gran familia y se encaminó hacia cumplir ese deseo. Por ello, cuando a sus 44 años indica que quiere tener su sexto hijo, no es una gran sorpresa para sus seguidores y se creía que eso se cumpliría con Roberto García Moritán, su expareja y padre de su quinta hija, pero su relación terminó abruptamente.

Pero este deseo aún sigue intacto para la modelo, así lo expresó en diálogo con Barbie Simons en la entrevista que realizó para El Observador, de Uruguay. "Quiero tener otro hijo de nuevo, pero no sé si se me va a dar. Tengo que tener la suerte que un compañero quiera lo mismo que yo", aseguró, lo que generó dudas respecto a su relación vigente con Martín Pepa.

Pampita junto a sus hijos

En esta línea, Pampita indicó el verdadero motivo por querer cumplir este deseo, lejos de la visión de una familia numerosa: una deuda consigo misma. La madre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana reflexionó sobre la forma que vivió los primeros años de sus hijos, y no fueron como lo imaginó.

"Lo que me paso con mis últimos hijos es que, por situaciones de la vida, no pude tener esos primeros años de vida como a mí me hubiese gustado. Con Beltrán había fallecido Blanca, así que para mí fue muy complicado. Fue muy difícil, todos los recuerdos que tengo de sus primeros años, yo estaba muy triste. Estar amamantando y llorando a la vez. No pude darle eso y no pude dármelo a mí", comenzó al referir al duro momento de la muerta de su hija, sucedido en 2012 cuando la niña tenía 6 años.

Y continuó: "Con Benicio me separé cuando era bebé y también estuve muy triste. Tampoco pude eso. Seguramente traté de ser mi mejor versión para ellos, pero no pude ser la versión que yo quería ser". Luego, mencionó que con Ana, de tres años, también tuvo que atravesar un complicado momento debido a los problemas económicos familiares, desatados por la pandemia del coronavirus, en 2020 y 2021.

"Sentía que el peso de tener que trabajar mucho apenas nació. Llegué a tener tres trabajos. Hacía Pampita Online a la mañana, Show Match a la tarde y reality. Lo hice embarazada y después cuando nació. Trabajé la noche que tuve a Ana, a las 11 estaba en Show Match y la tuve a la madrugada", indicó al contar por primera vez que debió tener esa rutina agotadora por necesidad, ya que si no lo hacía no tenía sus sueldos con los que mantenía la estructura familiar.

Por estos momentos atravesados, la modelo desea tener un nuevo hijo para atravesar un embarazo con tranquilidad y poder disfrutar de cerca el crecimiento de su hijo. "Quiero estar embarazada, durmiendo la siesta, tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online. Esa fantasía o tener un bebé recién nacido y jugar todo el día. Tener tiempo para mí, para mi cuerpo y mis hormonas", sentenció.

Pero también, no dudó en remarcar en que quizá ella tiene una idealización de un tipo de maternidad que no tuvo, en los primeros años de vida de sus hijos y que quizá simplemente se trata de hacerlo como tiene que ser, por las circunstancias, y como le sale a cada uno. No obstante, Pampita recordó que con su dos hijos mayores, Bautista y Blanca, tuvo ese tiempo para dedicarles y le gustaría volver a atravesar esa experiencia.