La sorpresiva renuncia de Jey Mammon: "Tuve que aprender a decir que no"

Jey Mammon confirmó su renuncia de Mañana la seguimos en Radio Metro. El conductor de Los Mammones confirmó su retiro del ciclo y lo hizo oficial el viernes.

“Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba, y ahora tengo que tomar una decisión", comenzó contando Jey Mammon.

"Tuve que tomarme un momento al costado de radio Metro, porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados, y tuve que aprender a decir que no a algunas cosas”, contó en el aire.

Jey Mammon renunció a su programa Mañana la seguimos de radio Metro.

Según el conductor, la incompatibilidad de horarios de Los Mammones con el programa de radio le hicieron difícil continuar con su rutina. “Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer. Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes”, agregó.

AM