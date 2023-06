Aníbal Lotocki, el médico que denunció Silvina Luna, está condenado a cuatro años de prisión por mala praxis, pero sigue atendiendo como si nada hubiese pasado.

El profesional, quien se conocía por ser el médico de los famosos, también fue acusado por Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Además de las denuncias que encabezaron Silvina Luna y estas figuras, Aníbal Lotocki también fue imputado por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años al que había atendido quirúrgicamente en su consultorio ese año.

A principios de junio, el médico de Silvina Luna recibió un cambio en esta causa que pasó de "homicidio culposo" a "homicidio simple por dolo eventual".

Ahora, Lotocki no está detenido pero tiene la obligación de presentarse personalmente en el juzgado cada 15 días, los primeros y terceros viernes de cada mes.

Qué dijo Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna

Antes de que el caso de Silvina Luna se agrave, Aníbal Lotocki se defendió de las acusaciones en LAM. En 2016, el cirujano tuvo repudiables frases contra la ex Gran Hermano y aseguró que los productos que usó en sus intervenciones (metacrilato) estaban autorizados.

"El metacrilato se puede sacar, siempre usamos sustancias que están aprobadas por las autoridades sanitarias. Tenemos las resoluciones de la ANMAT, nosotros tenemos todas las pruebas de esto", dijo en ese momento en LAM.

En su relato acusó a Silvina Luna y las demás famosas que lo denunciaron de utilizar la causa antes de comenzar las temporadas de verano y generar prensa. "El mote de mala praxis no me lo voy a sacar nunca. Tenemos pacientes que lo vemos todos los veranos trabajando, teniendo lesiones que no tienen, enfermedades que tienen por otras cuestiones, diciendo que se las produje yo. Dicen esto antes del verano porque tienen que hacer movida para el Bailando", disparó.