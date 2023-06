Silvina Luna permanece internada, tal como lo informó Ángel de Brito en "LAM" el martes 27 de junio por la noche. Sin embargo, desde que la preocupante noticia salió a la luz, la situación parece haber empeorado, según contó Andrea Taboada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exangelita expresó: "Lamentablemente Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano el día 13".

El tweet de Andrea Taboada.

"Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para transplante renal. Y está intubada", agregó Taboada dejando en evidencia que el estado de salud de Silvina Luna es crítico.

Cabe mencionar que Silvina mostró días atrás en sus redes cómo lleva el tratamiento con diálisis mientras espera el transplante renal que necesita para poder continuar con su vida.

Silvina Luna espera un transplante renal

Tras años de batallar con las secuelas de sus operaciones, Silvina Luna reveló hace un tiempo que debía recibir un trasplante de riñón, que sería el de su hermano. Sin embargo, unos estudios que se realizó hace unos días fueron negativos, por lo que fue internada en el Hospital Italiano. De todas maneras, la modelo se mantiene muy esperanzada de que todo va a salir bien y así lo compartió con sus seguidores, trayéndoles seguridad.

En cuanto a su trasplante, la modelo compartió semas atrás las novedades y cómo es el trayecto que le queda para cumplir con este objetivo. “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación familiar”, cerró Silvina Luna.