Los motivos por los que Nazarena Vélez abandonó LAM en vivo: "Tengo que resolver..."

Nazarena Vélez debió abandonar el vivo de LAM por unos minutos y generó repercusión entre sus compañeras.

Sin motivo aparente, la panelista debió salir de escena por una causa que no quiso revelar en el aire. “Te juro que no te puedo decir”, le dijo la "angelita" a Ángel de Brito que quiso indagar en lo sucedido.

“Es otra cosa, no te puedo contar. Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, disparó Nazarena Vélez sin dar mayores detalles. “Si se van a enterar, va a ser primero acá. Ahora no lo puedo decir”, agregó luego.

Nazarena Vélez.

La dura confesión de Nazarena Vélez en LAM

Días antes, Nazarena Vélez habló en LAM sobre una dura experiencia de violencia de género que sufrió con Hernán Caire, su ex pareja.

“Tenía una camarita atrás del televisor. Yo nunca me había dado cuenta. Encontré los videos un día, revisando el departamento. Eran esos chiquititos, de la cámara filmadora", contó la ex vedette ante la sorpresa de sus compañeras.

Luego, relató el calvario que significó para ella esa relación. "Me costó mucho terminar porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared... Era una relación muy tóxica que yo también permití”, disparó.