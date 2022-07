Nazarena Vélez sorprendió en LAM y contó cómo fue su vínculo con Huberto Roviralta, ex pareja de Susana Giménez.

La panelista confesó que estuvo en contacto con el empresario pero no llegaron a avanzar en su relación. "Nunca salimos. Sí estuvimos como un mes viéndonos", contó la angelita.

"No me dio ni un beso. Me divertía mucho del para fuera, lo que se generaba y yo me aproveché de eso", agregó sobre este sorpresivo affaire.

Nazarena Vélez pisó el palito: qué dijo sobre su relación con Jorge Rial

Lo cierto es que, mientras Nazarena Vélez hablaba de este amorío, surgió otro nombre en la charla con Ángel de Brito: Jorge Rial.

Desde que empezó el programa, el conductor asegura que la mediática mantuvo un romance con el ex "intruso", pero Naza nunca lo confirmó. En medio de la charla por Roviralta, Nazarena Vélez asumió que Rial se peleó con Huberto.

"Se odiaban. Él lo mandó a hacer ...", "¿Se pelearon por vos?" la interrumpió Ángel de Brito y ella asumió: "Sí", sin darse cuenta que admitió lo que el conductor quiso que confirme desde el inicio.

La amenaza de Jorge Rial a Nazarena Vélez

A pesar de los rumores de romance, Nazarena Vélez habló de su vínculo con Jorge Rial en el momento de su estallido mediático.

En una de las primeras emisiones de LAM este 2022, la "angelita" contó que recibió amenazas de su parte.

“Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas” comenzó diciendo Nazarena Vélez y recordó aquella época en 2009 cuando sus hijos eran chiquitos.

Luego, recordó: “Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó cuanto medía. Yo le dije 1,73, y él me dijo ‘bueno ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces”.