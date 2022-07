Los motivos por los que Paula Chaves no pudo ir a "Cortá por Lozano"

Paula Chaves reveló los verdaderos motivos de su ausencia en Cortá por Lozano, mientras reemplaza a Vero Lozano que está de vacaciones.

Después del mal momento que vivió con su hija Filipa, la modelo aclaró en redes sociales las causas que la llevaron a dejar el programa. "Llamale estresaso, llamale 'te bajó todo', llamale 'me agarré el virus y Oli y Balta'. Pero hoy me quedo en la cama, no voy a poder ir a Cortá por Lozano", aclaró en sus redes sociales.

Ante esta situación, la producción decidió poner en su lugar a Georgina Barbarrosa, otra de las figuras de Telefe.

Los motivos por los que Paula Chaves no pudo hacer Cortá por Lozano

El mal momento de Paula Chaves

Antes de este "estresazo", como lo definió Paula Chaves, la conductora vivió un momento de absoluta tensión en plena Panamericana.

La modelo explicó lo sucedido en sus redes y resaltó el labor de la persona que la ayudó en este incidente. "Yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto. ¡Ya le había pasado en diciembre!”, comenzó explicando Paula Chaves en su relato.

El mal momento de Paula Chaves.

“A ella no le afecta en nada neurológicamente porque el foco de la convulsión es por la fiebre, pero imaginen, yo”, agregó sobre esta situación. "Lo que tuvo Filipa, no es grave, no es problema de salud, ella es sana y lo bueno es que sabemos que quedan… ¡Cuatro años y de a dos es más fácil!”, dijo.