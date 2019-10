Luciana Salazar y Cinthia Fernández: tenso cruce en la pista del Bailando

Cinthia Fernández y Luciana Salazar volvieron a protagonizar un fuerte curce. Esta vez fue en plena pista del Bailando cuando Marcelo Tinelli anunció que ambas y sus respectivas parejas deberán cruzarse en la pista en el nuevo formato anunciado por el conductor.

Luego de que Salazar expusiera que tenía ganas de renunciar al certamen, Martín Baclini, amigo de Luciana y pareja de Cinthia, comentó: "Ellas dos tienen diferencias desde antes de conocerme a mí".

"Exactamente", coincidió Luciana quien está enojada con Cinthia y le iniciará acciones legales por haber dicho que copiaba, pegaba y cobraba por los tuits en los que hace referencia a temas políticos.

"Mi problema no es de antes, mi problema es porque no me manejo como ella como mujer. En un momento me sentí una boluda", aclaró Fernández quien no tolera que la rubia se reuna a solas con su novio en las cenas que comparten asiduamente.

"No es un problema conmigo eso", señaló Salazar en ese momento."Estoy hablando, respetá", le retrucó Cinthia. "Hubo errores de él (Baclini) y tuyos. Yo no me dirijo a los hombres como lo hiciste en reiteradas veces", continuó.

Luego, le aclaró a Salazar: "No te voy a tirar una bomba, somos gente grande y tenemos que actuar con madurez", dijo en referencia a los miedos de Luli de que Cinthia se vengara de ella en la pista del Bailando. "No sos la más indicada para hablarme de madurez. ¡Basta!", le dijo la rubia. "Yo no me voy a meter en una guerra, que es en la situación en la que ella se siente cómoda", siguió.

"Soy buena gente y, más allá del conflicto, no la haría sentir mal si aceptara hacer el duelo", dijo Cinthia.

Finalmente Marcelo dio por terminado el cruce y pidió esperar al duelo y que no continúen con las agresiones durante el certamen.