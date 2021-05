Mal momento para Andrea Taboada: fue víctima de la inseguridad en la calle

Andrea Taboada fue víctima de la inseguridad en la calle el martes por la tarde. La panelista de LAM contó su dolorosa experiencia en la que le robaron el celular.

"El auto se detuvo en un semáforo de Avenida Córdoba y Salguero. Yo tenía el teléfono abajo, a la altura de las piernas y la ventanilla estaba abierta a medias. Ahí vino corriendo una persona, a la que obviamente no lo vi venir, que me sacó el celular que yo tenía sobre la falda y se fue", contó en el programa de Ángel de Brito.

"Yo pegué un grito que hizo que todos los que estaban esperando en los autos se asustaran... pero me quedé en shock. No sabía qué estaba pasando", agregó.

"El taxista paró, me ofreció agua y yo me largué a llorar... la verdad es que no lo había terminado de pagar, lo saqué en cuotas. Encima es mi herramienta de trabajo... el hombre me alcanzó hasta mi casa y un vecino me ayudó a hacer la denuncia", agregó.

