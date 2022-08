Mal momento para More Rial: revelaron una grave denuncia en su contra

More Rial está nuevamente envuelta en un escándalo por la denuncia que filtraron en LAM.

La hija de Jorge Rial fue acusada por ex empleadas de Córdoba que le reclaman el pago de su salario.

"Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y a la hora de pagarte no está", dicen una de las damnificadas.

Ángel de Brito expuso los audios de las empleadas que aseguran que More Rial mantiene un "modus operandi" con todas ellas. "Cuando queremos ir a cobrarle, ella no te da la autorización. Somos varias las chicas a las que no está debiendo, se limpia la casa una semana con cada una y le hace el mismo cuento".

More Rial habló de su relación con El Maxi

More Rial no atraviesa uno de sus mejores momentos. Después de perder su embarazo, la hija de Jorge Rial confirmó su separación con El Maxi.

A pesar de los mensajes enigmáticos que dejó en redes, More defendió a su ex del "hate" de sus fans.

“No entiendo por qué se empeñan en hablar mal de él. No van a lograr que yo terminé hablando mal de él, porque no tengo nada malo para decir. Él dice que me hago la superada, pero no me voy a poner a llorar en un vivo a decir todas las cosas ¡NO! O sea, nos separamos ya está”, disparó.

