Malena Narvay cuenta los detalles de su noviazgo y "semi" convivencia con Julián Serrano

Solo era cuestión de tiempo. Por eso los que la conocen bien, incluyendo el millón y medio de followers que la sigue en Instagram desde sus comienzos como actriz, no se sorprendieron cuando bajo el seudónimo de “Lena” — su nuevo nombre artístico adoptado en las redes sociales — la novia de Julián Serrano (26) decretaba nuevos horizontes musicales. “Siempre tuve mis canciones escritas pero no me animaba a mostrarlas, solo a mi papá. Hacía cursos literarios, me gusta mucho la escritura y hasta pensé en seguir la carrera de Letras. De a poco se las empecé a mostrar a mis mejores amigas, a Juli, que cuando empezamos a salir me apoyo mucho para que me animara. Cuando terminé el colegio estudié música en la EMBA (Escuela de Música de Buenos Aires) y tomo clases de piano, guitarra y canto desde los 15. Hasta que un día me llamaron para un elenco estable en la tira ‘Quiero Vivir a tu Lado’ y mi carrera como actriz empezó a crecer. Pero sentía que me faltaba explotar esto que tenía tan guardado”, asume Malena Narvay (22) a días de materializar el sueño de su primer disco con 10 temas de su autoría y un estilo “inclinado más al rock nacional” aunque con fusiones de blues, pop, reggae y ritmos africanos. “La decisión fue de hacerlo desde abajo, como yo también empecé en la actuación, estudiando mucho, yendo a clases desde muy chica y casting por casting. Hacer música no para pegarla y vender sino algo que me guste y me represente aunque eso significara tomar más riesgos”. Estimulada por una figura paterna “muy musical” que le enseñó a tocar su primera guitarra, no resultaba descabellado que a los 10 años la joven actriz alternara canciones de “Floricienta” con clásicos de Pink Floyd y Roger Waters. “Con papá tenemos una conexión muy linda desde lo musical. A los 14 hice un show en Lomas de Zamora y canté con 50 músicos de orquesta atrás, se llamaba “Mega Big Band” y lo hice porque mi papá me alentó a que los contactara”, recuerda quien compone desde los 16 pero conserva poemas, cuentos y novelas que datan desde su niñez. “Siempre que estoy atravesando cualquier sentimiento, sea de tristeza o mucha felicidad agarro libretas y escribo. En este disco voy a mostrar un poco mi recorrido desde los 16 hasta ahora. Primeros amores, cuestiones de autoestima, adolescencia”, anticipa sobre su proyecto debut co-producido por Eduardo Bergallo, productor de Gustavo Cerati, Shakira y Natalia Lafourcade.

Además de grabar un feat y videoclip con su novia que aún no salió a la luz, Julián Serrano casi convive con Narvay. Comparten gastos, hacen las compras semanales juntos y hasta adoptaron un conejo como mascota (León) regalo del influencer a Malena para su primer aniversario. “Casi es un hecho la convivencia. No del todo porque a mis papás les da cosa pero duermo con Julián todas las noches, tengo llave y estamos muy instalados. No hacemos colecho con el conejo porque tiene su cuartito aunque a veces lo dejamos un rato en la cama. Pusimos protección en el balcón para que ande tranquilo y lo tenemos casi siempre suelto porque si están en jaula se deprimen”, cuenta y aprovecha esta entrevista para despejar dudas sobre el run run que vinculó a su pareja con Sofía Morandi, ex compañera de Serrano en el “Súper Bailando”. “Nos dio lástima que se generara eso pero finalmente el tiempo nos dio la razón a los tres. Cero mala onda con Sofi, de hecho ella me promocionó mi canción en Instagram, yo fui a verla al teatro y por privado también nos hablamos”, aclara. Y sin esquivar los rumores de crisis que sobrevuelan a su noviazgo desde hace meses, asume: “Alguna que otra discusión o pelea tuvimos, como cualquier pareja. Hubo un distanciamiento en un momento, sí. Pero muy corto. Somos muy compañeros y amigos además de novios y siempre nos seguimos escribiendo porque ninguno de los dos es orgulloso”.

Parte de una generación atravesada por el feminismo, la actriz de “El Host: Amor sin Reservas” habla de un avance en la sociedad e identifica situaciones incómodas que hoy con 22, y una notable madurez para su edad, logra detectar con claridad. “Veo que mi hermana más chica tiene una adolescencia mucho más tranquila que la que tuve yo. Ese cambio lo noto en la calle, antes yo no podía hacer dos cuadras sin que un tipo me diga algo. Iba al supermercado a los 15 y pasaban chabones y me decían cosas. En el trabajo también me ha pasado de sentirme incómoda por algún comentario o mirada entre colegas hacia mí. Me acuerdo una producción de fotos con un fotógrafo donde la parte artística ya se estaba yendo para otro lado y tuve ganas de irme. Con comentarios que me empezaban a incomodar como: “abrite un poco más acá” en un tono que una se da cuenta. Creo que en ese momento le inventé que estaba apurada y me fui”.

Sin descuidar el camino actoral — estrenará a fin de año la película “Yo, adolescente” — pero abocada a los ensayos de su primer show en La Tangente el próximo 10 de diciembre, Narvay trabaja para priorizar el disfrute personal por sobre sus obligaciones. “Fue un año en el que aprendí mucho en mi interior y me descubrí en un montón de cosas, como en una nueva Malena. Estoy leyendo mucho. Siempre trato de leer ficción y cosas más espirituales para salir un poco de la rutina o del celular. Ocuparme de ir al gym, ir a la psicóloga, ver a mis amigos, estoy intentando darme un espacio más para mí y a los disfrutes y goces de la vida cotidiana”, reflexiona y motivada por lo que vendrá, promete: “Ahora estoy muy enfocada en la música pero jamás dejaría la actuación”.

