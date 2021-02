Marcela Tauro habló de la posibilidad de sumarse a Los ángeles de la mañana

Marcela Tauro habló de los rumores de su ingreso a Los Ángeles de la Mañana y enfrentó las versiones. La ex panelista de Intrusos se refirió a la buena onda con Ángel de Brito y de un posible cambio de canal.

"Hemos tenido, hace un tiempo, una charla, eso es verdad”, dijo Tauro en Paparazzi. “Él siempre me tira buena onda, así que bien. Pero bueno, yo estoy acá, con Fantino a la tarde”, agregó.

Luego, se refirió a la posibilidad de sumarse. "Mirá, a mi lo que sea trabajo, me da ganas todo. Yo soy trabajúdica. Me encanta trabajar. No tengo problema y, además, el siempre me tiró buena onda. Hemos tenido una charla con De Brito pero hace tiempo ya, hará unos meses largos, en la otra administración, digamos”, tiró.

Jorge Rial habló por primera vez de la renuncia de Marcela Tauro a “Intrusos”

Después de 17 años, Marcela Tauro dejó Intrusos por un entredicho con Jorge Rial. El intercambio fue al aire con Rial por una información sobre el doctor Rubén Mühlberger. “Los cruces de opiniones entre ellos son legendarios. Marcela y Jorge se conocen desde hace más de tres décadas”, dijeron algunos de los compañeros de ambos periodistas en ese momento.

Sobre este cruce, Rial aclaró: “Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual que era el caso del doctor Mühlberger. Todos sabíamos que tenía una relación no de amistad, pero de conocimiento del tema. En aquel momento yo quería protegerla de todo eso y de no involucrarla porque cuando hay cierto afecto... Pero sentí que gente cercana a Mühlberger la estaba presionando”, aseguró el conductor.

"Es una gran mina a quien quiero mucho, y lamento mucho que se haya ido, y de lo buena que es, la noté presionada en ese momento al aire", siguió.