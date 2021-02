Jorge Rial y Romina Pereiro: así es la maravillosa casa donde viven

Jorge Rial y Romina Pereiro comenzaron una nueva familia hace ya más de dos años. La pareja, que se conoció mediante redes sociales, pasaron por el altar en abril de 2019 y así decidieron armar un nuevo camino en otro hogar.

"Abandono la casa que me protegió estos últimos años de todo lo malo y me dio momentos de mucha alegría. Pero ahora viene el momento de dejar una casa para entrar en un hogar donde el amor se distribuye en cada ambiente. Donde se seguirá construyendo, día a día, una familia hermosa", escribió Jorge a finales de 2019 cuando decidieron dar ese gran paso.

Aunque es celoso de su vida privada, el ex conductor de Intrusos mostró unos pocos detalles de la residencia que comparte con Pereiro, ubicada en Belgrano. La casona respeta la infraestructura barrial, con casas bajas de tejas, pero en el interior tiene una coqueta pérgola rodeada de árboles y plantas trepadoras.

Tiempo atrás, Rial compartió una postal sobre su jardín. "Mi rincón italiano", escribió Rial junto al post.

La imagen del jardín del conductor de Intrusos fue difundida por las redes sociales de Ricos y famosos y en ella también se puede apreciar la pileta.

Cómo se conocieron Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial y Romina Pereiro comenzaron su historia de amor hace ya dos años. Como cualquier pareja del momento, se conocieron mediante redes sociales y fue la nutricionista quien se animó a dar datos de este inicio.

"Yo estaba pasando un mal momento, me separé con mis nenas muy chiquitas, y escribí un tweet diciendo algo así como 'quién entiende a la mente masculina' para ver qué contestaba la gente. Y Jorge me escribió por privado diciendo 'si querés te cuento'", contó Romina en PH.

"No fue un chat de levante sino normal, divertido. Cuando terminamos de hablar me pidió el celular y yo le dije 'ni loca, conseguilo'. Yo sabía que lo iba a conseguir pero me daba cosa dárselo", continuó ella.

Luego, Pereiro reveló que Rial consiguió su número por un productor de PH. "Seguimos hablando un par de días, contándonos cosas, conociéndonos", contó ella y aseguró que como primera cita le propuso ir a desayunar cerca de un gimnasio que ella asistía que estaba lleno de gente. "Ahí hubo un flechazo, me gustó. Ya cuando llegué me dijo 'hola' y viste cuando pegás onda al instante", reveló.