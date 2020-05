El blooper de Marley, Flor Peña y Guillermo Francella en \"Por el Mundo en Casa\"

Marley y Mirko llevaron a cabo este domingo la segunda edición de "Por el mundo en casa" con la participación especial de Florencia Peña. En medio de un intento de comunicación con Guillermo Francella, protagonizaron un blooper que quedó para la historia de la televisión. Así es, los padres de Mirko y Felipe trataron de entablar una conversación en vivo con el reconocido actor de 65 años. pero no fue posible y la anécdota se suma a las miles que los artistas tienen juntos. Mientras el conductor de 49 años lo llamaba por Skype, la artista no aguantó la risa por el 'delay'. Y cuando finalmente lograron establecer diálogo con Francella, no les quedó otra opción que cortar la llamada debido a la mala conexión.

