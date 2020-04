Martín Baclini desmintió a Cinthia Fernández quien lo acusó de tener un guionista para hablar

Luego de pasar una nota de Martin Baclini en "Los Angeles a la Mañana", comenzó la polémica. “¿Tendrán guionista?”, preguntó Ángel de Brito, el conductor del ciclo, y Cinthia Fernández dijo que un libretista lo asesora para responder cada cosa que ella dice de él. “No lo sé, para mí que sí. Si le pasa cada nota que estoy, cada cosita que digo me contesta. Se ve que Sergio Marcos está cobrando. Está muy bien, en épocas de crisis hay que laburar”.

Tras escuchar a Cinthia, CARAS Digital se comunicó con el empresario quien ya cansado de atender el teléfono para intervenir en cada cosa que dice la bailarina, la desmintió por completo: "No tengo ningún guionista, no puedo creer que se siga hablando de esto", comenzó respondiendo.

Lo cierto, como este portal pudo constatar hace unas semanas en comunicación con Sergio Marcos, es que Cinthia fue quien en su momento llamó al guionista para que los aconseje como hacer "mejores previas" en el Bailando cuando eran pareja. "Yo no conocía a Martín, él no sabía ni quien era yo y yo no sabía quien era él, mi vínculo era con Fernández a quien conocí en Stravaganza (la obra de Flavio Mendoza)", supo contarle a CARAS.

De muy bueno humor, pero bastante "harto" del tema, Martín siguió adelante con su relato: "Yo no tengo trato con Sergio y después de lo de Cinthia no lo volví a ver más. La verdad, agradezco el llamado pero prefiero guardarme a silencio. No quiero hablar más del tema ni de otros que tengan que ver con la misma temática. El silencio es el mejor aliado. Y llegué al punto de entender que no quiero ni tengo que hablar más del tema. La verdad no tengo más nada que decir pero agradezco su llamado", finalizó de forma muy educada y amable.