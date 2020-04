Morena Rial y un fuerte mensaje en medio de una nueva crisis con Facundo Ambrosioni

En medio de la cuarentena obligatoria, Morena Rial y Facundo Ambrosioni vivieron un tenso momento en medio de un vivo que realizaron en Instagram. “¿Qué dijiste? ¡No te hagas el pelot...!, se le escuchó decir a la hija de Jorge Rial en el video.

De hecho, en ese momento More también habló de las infidelidades de su pareja y padre de su hijo Francesco. “Con todas las veces que me metió los cuernos… una más…”, aseguro.

Pese a que se negó a hablar con los medios tras ese momento tenso, la joven siguió dejando extraños mensajes en las redes. En particular, Morena compartió una foto en las historias de Instagram acompañada por el tema de la cantante María Becerra, “High”, una canción que si bien es pegadiza, tiene una letra potente.

"Perdonando lies (mentiras), sintiéndome die (muerta) aunque esta mierda me haga tocar el sky (cielo). Vacío, perdido va latiendo cada vez más frío, confío y sigo, me lastima pero le sonrío", dice en una estrofa de la canción elegida por More.