La filosa frase de Moria Casán contra Nico Cabré y Laurita Fernández

“Me retó porque no hice la cama”, fue la frase de Laurita Fernández que generó polémica.

En una reciente entrevista para Teleshow, la pareja reveló parte de su vida cotidiana y de la obsesión de Nico Cabré por el orden. “Yo no soy del obsesivo, hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: '¿Se te está pasando o está…?' Por eso, no es ‘¿Por qué no hiciste la cama?’. Sino que me preocupa”, dijo el actor.

Lo cierto es que, después de esta nota, las críticas comenzaron a correr por las redes sociales y Moria Casán no dejó pasar el revuelo. En su programa Incorrectas, la conductora abrió el debate y fue lapidaria contra la pareja de actores.

“Cabré le dijo 'haceme la camita', le tendría que haber dicho 'deshaceme la camita'. No puedo creer tanta pavada", dijo en el programa de América.

“Es una pavada que ni siquiera merece examinarse, pero como hay gente que se molestó en escribir tweets (en referencia a Laurita), vamos a contestarle. Abro el debate: ¿es un pelotudo él? o ¿es una esclava ella?”, tiró.

En ese momento, Mica Viciconte recogió el guante y fue dura con el actor. “Si a él le gusta que le hagan la cama, que contrate a alguien que se la haga todos los días. Yo si armo la cama es porque quiero, no porque me mandás. En todo caso, si te molesta, vení y armala vos”.