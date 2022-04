Nazarena Vélez hizo un reclamo en LAM que sorprendió a todos: "No me pagó"

Nazarena Vélez es la nueva incorporación de LAM y sus anécdotas también son parte del programa.

Pero además de recorrer su pasado televisivo, la panelista realizó una denuncia pública que dejó sorprendidos a sus colegas.

La productora contó que participó de un ciclo de El Trece y que, por el momento, no recibió el dinero pactado por su participación. "Hay un programa que no me pagó", relató Nazarena Vélez sin dar el nombre del ciclo.

Nazarena Vélez en Match Game.

Pero ante la insistencia de Ángel de Brito, la panelista reveló de qué programa se trataba y confesó que fue Match Game, el programa que tenía Radagast. Según el conductor, esta demora podría ser normal ya que tardan alrededor de 90 días en realizar un depósito.

"A mí me llamaron varias que no le pagaron de ese programa", agregó De Brito.

Nazarena Vélez y la continuidad en LAM

Días atrás, la continuidad de Nazarena Vélez en LAM generó comentarios. Aunque no está nada definido, a finales de abril terminaría el contrato con el canal y que esta cláusula ya estaba estipulada así de antemano.

Nazarena Vélez también había comentado algo de esto y llegó a decir que no tendría problema en continuar pero se le complicaría con otros proyectos laborales que tiene en mente.

Nazarena Vélez en LAM.