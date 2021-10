Nazareno Móttola sorprendió al presentar a su novia en La Academia 

Nazareno Móttola es una de las revelaciones en La Academia y su versatilidad divierte al jurado. Pero esta vez, el joven artista no sólo sorprendió con sus caídas sino que se animó a hablar de su vida privada en pantalla.

El actor presentó oficialmente a su novia en el piso, una de las bailarinas del certamen que lo acompaña en la pista. "Ella es la mejor, no la eligieron las jefas de coaches, la elegí yo", dijo el ex integrante de Peligro sin codificar.

De esta manera, Nazareno Móttola confirmó el romance y aseguró que hace más de un año que salen. "Pero ella además de bailarina es su novia", anunció Marcelo Tinelli sorprendido. "Sí, estamos en pareja", agregó él.

Antes, el artista había sido vinculado a Noelia Marzol y Delfina Gérez Bosco pero ninguno de estos rumores fueron confirmados por él.

Nazareno Móttola tiene 39 años y formó parte de Sin Codificar, trabajó con Susana Giménez y también en Polémica en el bar. Ahora, llegó al programa de Marcelo Tinelli donde "asusta" al jurado con sus acrobacias donde cae al piso sin temor.

A pesar de su popularidad, el humorista aseguró que reniega de la fama y hasta le molesta verse en TV. "Me da vergüenza. Siempre fui así. Para mí lo importante es trabajar y está bueno poder hacer algo que me gusta. Yo soy muy agradecido, pero no lo vivo todos los días desde ese lugar", dijo en una anterior entrevista para Teleshow.

