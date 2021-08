Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha Legrand, rompió el silencio tras no ser convocada para el regreso de la Diva

Nelly Trenti es la voz insignia del programa de Mirtha Legrand y el gran apoyo de la Diva detrás de escena. Con la llegada de Juanita Viale al ciclo, la locución se renovó dejando a la histórica locutora fuera del programa. Tras no ser convocada para el regreso, rompió el silencio y habló sobre su desvinculación.

"Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser", dijo en “El Run Run del Espectáculo”, programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

El sábado por la noche, fue la propia Mirtha Legrand quien habló de la histórica locutora y reconoció que la extrañaba en el programa. “Quiero que vuelva Nelly, que esté aquí, y si es necesario, yo le pago el sueldo", expresó en vivo.

Sobre el motivo de su desvinculación, Trenti negó que se haya tratado de un tema monetario. "Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie", reveló.

Mirtha Legrand volvió a la televisión: conocé todos los detalles de su look

Luego de 300 días encerrada y varios meses de estar ausentada en la televisión por la pandemia de coronavirus, Mirtha Legrand volvió a su clásico programa en la pantalla de El Trece. Como Juana Viale se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria, tras su regreso de Paris, donde fue a acompañar a su hija Ámbar para iniciar sus estudios; la diva decidió reemplazar a su nieta en la conducción de La Noche de Mirtha. La Chiqui sorprendió con su look en su tan esperado regreso.

Con un tierno mensaje de Juana Viale, Mirtha Legrand comenzó el programa muy emocionada y agradecida. "Tanto me pidieron volver a la televisión y aquí estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión" dijo La Chiqui, emocionada y agradecida con su publico en su regreso a su programa.

La diva lució un vestido en tul con cristales y perlas bordadas, en color rosa. El encargado del look fue Claudio Cosano. El color rosa es uno de los favoritos de Mirtha Legrand, y como aseguró en distintas entrevistas, este color sólo lo usa para eventos especiales.

“Mi adorada nieta Juana me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial donde nos volvemos a encontrar. Los espero”, dijo la Chiqui en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a verla en esta histórica edición de La Noche de Mirtha.

En su regreso a su clásico programa, Mirtha Legrand recibió a Carolina Pampita Ardohain, quien fue madre de Ana Carolina García Moritán hace poco más de un mes; Jonathan Viale, quien tiene una noche especial junto a la diva, porque este sábado es el día en que su padre hubiera cumplido 74 años; Fernán Quirós, el ministro de Salud de C.A.B.A; y Baby Etchecopar.