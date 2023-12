Nicole Neumann y Manu Urcera hicieron oficial su embarazo el pasado 8 de diciembre, en su boda. Luego de que el padre les diera la bendición ante los ojos de Dios, la pareja lo gritaron a los cuatro vientos. Por su parte, Susana Rocassalvo reveló en "Implacables" el sexo del bebé.

Fruto de un amor que lleva más de 2 años, la modelo y el piloto se casaron y Nikita caminó al altar del brazo de su padre con su bebé de tres meses en su vientre, tal como ella lo había soñado.

CASAMIENTO NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

La pancita de Nicole Neumann ya se asomó, por lo que salió en todas las fotos de esa soñada boda que tuvo en Monte Chico, Exaltación de la Cruz.

Se reveló el sexo del bebé que espera Nicole Neumann

En "Implacables", conducido por Susana Rocassalvo, junto a Gustavo Méndez hablaron del bebé que está esperando Nicole Neumann y Manu Urcera. "El bebé estaba bien. Primero y principal era un embrazo avanzado que por eso se decidieron hace un mes contarlo", arrojó el periodista.

Por su parte, el periodista no quería revelar el sexo del bebé y prefirió reservarlo, pero Susana Rocassalvo lo interrumpió y arrojó: "No vamos a decirlo. Nena no es...", soltó la conductora. Nicole Neumann y Manu Urcera recibirán a un varón.

J.M