De Nicole Neumann a Romina Yan, las celebridades que usaron jean en sus bodas

Desde hace años, las novias argentinas vienen desafiando las convenciones y agregando un toque rebelde y moderno a sus looks nupciales al incorporar camperas de jean en sus atuendos. La última en darle un giro a su look fue Nicole Neumann.

La modelo celebró su boda con Manu Urcera y decidió optar por un estilo urbano para el look en su fiesta incorporando una campera de jean que le confeccionó su amiga.

La campera de jean que lució Nicole Neumann

Las camperas de jean, conocidas por su versatilidad, han conquistado el mundo nupcial. Si buscás un look sencillo para una boda al aire libre o durante el día, una campera de denim bordada con flores o frases de amor en la espalda puede ser la elección perfecta.

Nicole recurrió a Estefi Rubio, una de sus amigas diseñadoras, para que le confeccionara la prenda perfecta para completar su look festivo. "Cuenta regresiva. Creando la jaket para la novia más linda", expresó la artista en sus redes y etiquetó a top model que decidió replicar la publicación en la que se observa una chaqueta de jean con bordados y detalles en blanco.

"Llena de magia viaja esta jaket para la novia más linda del mundo. Crear para la gente que amo me hace muy feliz. Se casa mi amiga amada", agregó Estefi en una publicación.

Noelia Marzol y Romina Yan también eligieron el jean para su gran día

Noelia Marzol deslumbró en su boda con Ramiro Arias al lucir un espectacular vestido blanco de la reconocida diseñadora Paz Cornú. Transitando su primer embarazo en aquel momento, la prenda resaltó su pancita de cinco meses.

Pero eso no fue todo; Marzol elevó aún más su estilo al incorporar una campera de jean con la leyenda "Just Married" (recién casada) en la espalda, agregando un toque moderno y desenfadado a su look nupcial.

La diseñadora, conocida por su atención a los detalles y su enfoque moderno, logró crear una pieza que no solo realzaba la figura de Marzol, sino que también brindaba comodidad y versatilidad a la futura mamá.

Otra que marcó la pauta en su gran día al incorporar denim a su vestuario fue la recordada actriz, Romina Yan. La hija de Cris Morena tuvo una ceremonia civil a la que los medios asistieron para tener las imágenes de su casamiento con Darío Giordano.

Allí, Romina apareció con un look fiel a su estilo descontracturado y moderno: se trató de un enterito de jean y un top blanco. En su cabello llevó un recogido con pequeñas flores y sumó un ramo grande de rosas blancas y velo de novia.

