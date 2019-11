Pamela David en PH: "No quiero seguir haciendo mi programa"

Pamela David (41) habló de todo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff (49) y expresó que no quiere seguir haciendo su programa. Así es, la diosa declaró que pondrá un freno a su carrera profesional en el mundo televisivo y habló de una gran pérdida por la que no pudo contener sus lágrimas.

"El programa termina en diciembre. No quiero seguir haciéndolo. Quiero hacer algo que me haga feliz", manifestó la conductora de Pamela a la Tarde. En diálogo con Exitoína, la morocha dijo: "Me da taquicardia de solo pensar en un año sabático. No está en mi naturaleza, no sé que voy a hacer el año que viene".

"Hoy lloré, este año tuve una pérdida. Era el hijo de una niñera que tenía 4 años, nunca pensamos que se podía morir. Era muy cercana. La queremos mucho", exteriorizó la pareja de Daniel Vila (66) en la emisión de Telefe.