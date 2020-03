Escándalo en Pasapalabra: Analía Franchín tuvo un fuerte cruce con Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre y Analía Franchín protagonizaron un picante cruce durante la grabación de Pasapalabra, el ciclo que conduce Iván de Pineda en El Trece.

La pelea terminó cuando la actriz abandonó el estudio a los gritos. “Le dije cosas normales, pero ella quiere que la levanten de todos los programas siempre. Primero, entró ninguneándonos a todos y dijo 'yo vengo a darle rating al programa'. ¡¿Quién sos?! Faltaría Moria para que se lo dijera”, contó Analía al periodista Pampito Perelló Aciar.

“Empezó a bardear, le dije 'flaca, calmate', se enojó y se levantó. Quiso hacer la gran Silvana Suárez (quien se levantó de la mesa de Mirtha Legrand años atrás en pleno debate con la diva). Igual, fuera de joda, me parece que hay un tema médico”, siguió.

Luego, Ángel de Brito compartió los videos del tenso momento en el que la rubia abandonó el estudio. "Está lleno de gente para maltratar. Me voy, no me dejo maltratar. Está lleno de minitas para maltratar, a mí no. Y me van a tener que pagar igual”, disparó.