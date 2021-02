Polémica en Corte y Confección: dos participantes mantuvieron un picante cruce

Corte y Confección edición famosos ya empezó y dos de las participantes protagonizaron un picante cruce. Se trata de Miriam Lanzoni y Matilda Blanco, quien se desempeña como "jefa de taller".

En la primera edición, la ex pareja de Alejandro Fantino se sometió a la picante mirada de la experta en moda quien la acusó de hablar de ella por fuera del certamen. "¿Estuviste hablando de mí?" tiró Matilda ante la mirada incómoda de Lanzoni.

"Me preguntaron si alguna vez me habías calificado la ropa y yo le dije 'Matilda no lo haría una vez, sino mil veces'", respondió Miriam.

Corte y Confección famosos: el desafío de la cuarta temporada

Corte y confección empezó hoy su cuarta temporada, con12 participantes famosos que, en su primer desafío, debieron confeccionar copias de looks de grandes figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Natalia Oreiro.



Cada concursante estuvo acompañado por un diseñador de indumentaria, (un ex participante de los ciclos anteriores) y juntos recibieron el puntaje de especialistas: las tres grandes figuras de la moda Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta.

La lista completa de celebridades del certamen está compuesta por:

Nora Cárpena Aníbal Pachano Pachu Peña Adriana Salgueiro Bicho Gómez María Fernanda Callejón Anita Martínez Tucu "López" Mario Guerci Barbie Vélez Ximena Capristo Miriam Lanzoni