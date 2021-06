Quién es Lorena Maciel, la periodista de TN que tendrá que operarse tras quedarse sin voz

Lorena Maciel, la famosa periodista de Todo Noticias (TN) volverá a la pantalla chica el próximo martes 1 de junio, aunque contó que debe operarse de las cuerdas vocales. Recordemos que a fines del año pasado sufrió una disfonía por la que tuvo que ausentarse de la señal el pasado mes de abril.



“Empecé con una disfonía a finales del año pasado, cuando nos aflojamos un poco después de la cuarentena más estricta. Fue muy parecido a lo que me pasó en 2004, cuando falleció Adolfo Castelo, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y fue tan fuerte el impacto de su muerte que me quedé sin voz”, contó Lorena Maciel, en diálogo con La Nación.

Y agregó: “Yo lo estaba reemplazando en Radio Mitre, en ‘Mira lo que te digo’. A partir de ese momento, mi voz nunca volvió a ser la misma, pero tampoco nunca hice educación de la voz, y es mi herramienta de trabajo. Hace poco tomé conciencia del fonotrauma que tengo y de que nunca me cuidé. Vivo gritando y tengo un tono de voz muy alto desde chica”.



“Yo creo que lo de la voz tiene que ver con lo que fue quedarnos un poco solos con Guillermo Lobo en la pandemia, con un programa de cuatro horas diarias, producir y estar codo a codo con quienes quedaron en la redacción. Muchos no podían ir a trabajar, y lo hacían desde sus casas, y hay que hacer cuatro horas diarias de noticiero. Llegaba a casa y empezaba a producir para el día siguiente aunque nadie me lo pedía, pero somos un equipo muy lindo”, agregó Lorena Maciel.

“Los fines de semana leía 150 mensajes de Instagram con pedidos de la gente sobre circulación, los que no podían mudarse, otros de Tierra del Fuego que no podían volver a sus casas. Le puse tanto el cuerpo que cuando me aflojé se me fue la voz. Para Navidad no había nadie para conducir y me tuve que aplicar corticoides porque no tenía voz. En enero me fui de vacaciones y pensé que volvía bárbara, pero la voz no se mejoró”, recuerda Lorena Maciel.



Por último,Lorena Maciel precisó: “Decidí ir a la foniatra, a Debora Gutkin, que me recomendó Pía Shaw y otros colegas también. Ella me mandó al otorrinolaringólogo Ignacio Mindlin, que además es cantante y está bueno porque entiende que la voz es mi herramienta de trabajo y que no puedo estar seis meses sin hablar. El otorrino trabaja con el cirujano (Rafael) Perrone y me estaban esperando para hacerme una fibroscopia. Por cómo me escuchaban la voz lesionada, intuían que podía haber algo”.

Lorena Maciel y una trayectoria con muchos premios

Lorena Maciel es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Se desarrolló como Periodista especializada en temas judiciales. Actualmente es Conductora de Todo Noticias [TN] en Tiene La Palabra y Será Justicia.



Además,Periodista y Conductora en Radio Mitre, en programas con alto alcance de audiencia. Fue premiada por mejor labor periodística en los años 2005 y 2007 por los Premios Martín Fierro, APTRA.



En 2009 Lorena Maciel también fue premiada por APTRA, en los Martín Fierro de Cable por Mejor Labor Periodística Femenina en TV de Clable por el programa Será Justicia.